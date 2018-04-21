25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل 21931 طناً و 554 كيلو من قمح







كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل 25 منفذاً وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيخ، 21931 طناً و 554 كيلو من القمح المحلى من مزارعى المحافظة، خلال يومين منذ بدء أعمال توريد القمح واستلامه من المزارعين.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2018 بدأ يوم 15 أبريل الجارى، بفتح 25 منفذاً لاستقبال الأقماح بدائرة المحافظة من خلال الشون والصوامع ومراكز التجميع.

وأضاف في بيان له، أن عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شكل غرفة عمليات برئاسته، ليتم المرور والمتابعة اليومية لكافة مواقع استقبال القمح والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على آخر المستجدات، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة من التوريد 21931 طناً و 554 كيلو قمح، وأن عمليات توريد الأقماح منتظمة دون مشاكل أو معوقات.