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20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعة

السبت، 21 أبريل 2018 01:39 م
20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعة موانئ بورسعيد -أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 20 سفينة،بموانئ شرق وغرب بورسعيد.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفينة وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1سفينة آخرى.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة 1سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين،بينما سجل الميناء خروج سفينة بضائع .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 
 
 

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