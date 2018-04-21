20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 20 سفينة،بموانئ شرق وغرب بورسعيد.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفينة وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1سفينة آخرى.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة 1سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين،بينما سجل الميناء خروج سفينة بضائع .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.