20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعة

20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعةالسبت، 21 أبريل 2018 01:39 م
موانئ بورسعيد -أرشيفية
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 20 سفينة،بموانئ شرق وغرب بورسعيد.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفينة وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1سفينة آخرى.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة 1سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين،بينما سجل الميناء خروج سفينة بضائع .
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"
البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة