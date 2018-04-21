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وكيل تعليم الغربية يتفقد مدرسة فاكو للتعليم والتدريب المزدوج بسمنود

السبت، 21 أبريل 2018 08:06 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد مدرسة فاكو للتعليم والتدريب المزدوج بسمنود جانب من الجولة


الغربيه محمد طارق
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قام اليوم الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بزيارة مدرسة فاكو للتعليم والتدريب المزدوج وهي اول مدرسة تعليم مزدوج داخل مصنع بالغربية. 
 
وخلال الزيارة تفقد خطوط الانتاج المختلفة ،مشيدا بالمستوى المهارى الرائع اثناء عملهم وتدريبهم علي خطوط الانتاج ، كما أثنى علي الجهد المبذول في رعاية الطلبه والطالبات .
 
وأشار" وكيل الوازارة" إلى أنه سوف يتم عرض منتجات مدرسة فاكو داخل منافذ بيع التعليم الفنى .
 
 
 

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