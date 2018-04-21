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السبت، 21 أبريل 2018 04:14 م
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وكيل تعليم الأقصر يتفقد أعمال انشاء مدرستين تدخلان الخدمة العام المقبل

السبت، 21 أبريل 2018 04:17 م
وكيل تعليم الأقصر يتفقد أعمال انشاء مدرستين تدخلان الخدمة العام المقبل طه بخيت وكيل تعليم الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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قاد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع أحمد النوبى مدير هيئة الابنية التعليمية، جولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير الاعمال بها، وذلك  فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر لكافة المسئولين لمتابعة سير أعمال المشروعات الجارى تنفيذها والالتزام بالخطط الزمنية المحددة لكل مشروع، لضمان تسهيل حصول كافة المواطنين على الخدمات المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان له ، أنه تم تفقد الاعمال بمدرسة نجع العمدة للتعليم الاساسى بإدارة الطود التعليمية، ومدرسة السادات الابتدائية بمركز ومدينة أرمنت، اللتان من المقرر دخولهم الخدمة بدءا من العام الدراسى المقبل 2018 /2019، كما تم تفقد الاعمال المتبقية بمدرسة كومير للتعليم الاساسى باسنا والتى دخلت افتتحت وانتظمت الدراسة بها بداية هذا العام .

 


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