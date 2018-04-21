وفاة صاحب مكتب سيارات داخل شقته بالمعمورة بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً صباح اليوم، بوجود جثة شخص يعمل صاحب مكتب سيارات وانتقلت قوات الأمن لبحث البلاغ بشارع العبد، منطقة المعمورة البلد دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ووجود جثة قاطنها م. ز. ع 35 سنة صاحب مكتب سيارات مسجى على ظهره أعلى سرير حجرة نومه رتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال والدته المدعوه ص. ا. ا 58 سنة ربة منزل مقيمه بذات العنوان أيدت ما جاء بالفحص، وأضافت بأن نجلها المذكور يُقيم بمفرده والوفاة قضاء وقدر ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.