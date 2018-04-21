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السبت، 21 أبريل 2018 08:48 م
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وضع خطة لرفع كفاءة المعلمين والنهوض بالعملية التعليمية

السبت، 21 أبريل 2018 08:25 م
وضع خطة لرفع كفاءة المعلمين والنهوض بالعملية التعليمية جانب من اللقاء


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت الدكتورة بثينه كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح إنها ترفض تولي مديري الإدارات التعليمية العمل في نفس البلاد التى ينتمون إليها ،كما طالبتهم بإعداد تقرير وافى عن نقاط الضعف والقوة فى كل إدارة و مقومات النجاح ،و إعداد إحصاء  عن العجز والزيادة فى كل مادة ، إضافة إلى وضع خطة لرفع كفاءة المعلمين من خلال خطط الاحتياجات التدريبية لتكون على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيلة الوزارة بحضور هناء شهاب ، وكيل المديرية ، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذي ، وصلاح فهمي، مدير عام الشئون المالية والإدارية ،وسلامه الويشي مدير عام التعليم العام ، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني ، وكل مديري الإدارات التعليمية، وحاتم شوشان ، مدير أمن مديرية التربية والتعليم.  

و أكدت أن هذه التقارير سوف يتم تحليل مضمونها والاستفادة منها ،لتحديد الأولويات التي يجب تنفيذها ، مشيرة إلى أنها ليست من هواة التغيير دون مبرر، وأن الشفافية عنوان المرحلة القادمة و أن على الجميع أن يطمئن فلن يضيع حق أحد ،مؤكدة أنها وجهت بالاستعداد لتنظيم الليلية المحمدية في شهر رمضان المبارك ، على أن يحييها طلاب وطالبات التربية والتعليم.

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها ترفض التعامل بطريقه ديكتاتوريه وتؤمن بالمشورة  والعمل بروح الجماعة وسط أجواء من الثقة المتبادلة، وصولاً إلى أداء راقي يليق بالعملية التعليمية ، مشيرة إلى أن مكتبها مفتوح لتلقي أي شكاوى ، وأن التربية والتعليم كفيلة بحل مشاكل  أبنائها .

 


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