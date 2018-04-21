وزير الدفاع الكويتى: مشروع مدينة الحرير والجزر سيساعد فى تعزيز الأمن الخارجى

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أكد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى رئيس مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية الدولية الشمالية، أن مشروع المنطقة الاقتصادية الدولية الشمالية، بما فيها مدينة الحرير (الصبية) والجزر، سيساعد فى تعزيز الأمن الخارجى وتوثيق العلاقات والتعاون مع الجوار.

وقال الشيخ ناصر الصباح - فى بيان صادر اليوم السبت عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، عقب لقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالشيخ ناصر الصباح - "إن كل الخطط والاستراتيجيات التنموية فى الكويت، تعتبر أن شراكة القطاع الخاص من ركائزها ومنطلقاتها".

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم، إن اللقاء يعد مبادرة لتعاون صادق ومتجدد بين (الغرفة)، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى، ليس فقط باعتباره من القيادات المؤتمنة على الملف التنموى، بل لكونه أيضا صاحب مشروع تنموى جرئ".

وأوضح الغانم، أن هذه الاستراتيجية والمشروع التنموى الكبير الذى يعمل الشيخ ناصر الصباح على استكمال مقوماته، ينضويان تحت رؤية (كويت جديدة 2035)، والتى أطلقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا ضرورة متابعة وتطوير مثل هذا التواصل، ليس فقط فى إطار مشروع المنطقة الاقتصادية الدولية فى الشمال، بل للبحث الموضوعى أيضا فى شأن اهتمامات التنمية وهموم القطاع الخاص.

وبدورهم، قال أعضاء مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية الشمالية - وفق البيان - "إنه من المنتظر أن يسهم المشروع بما نسبته 25 إلى 30% من الناتج المحلى الكويتى الإجمالى، ويشكل موردا رئيسيا للمالية العامة، نظرا لاعتبار المشروع منطقة اقتصادية حرة مستقلة إداريا، وأنه سيجرى تمويله من جانب المستثمرين وأسواق المال وليس من المال العام"، وأشاروا إلى أنه من المنتظر أن يحقق المشروع خطوة متقدمة فى طريق التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الصين التى أبدت استعدادا جادا للمساهمة فى تنفيذ المشروع.