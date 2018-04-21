video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع الكويتى: مشروع مدينة الحرير والجزر سيساعد فى تعزيز الأمن الخارجى

السبت، 21 أبريل 2018 04:29 م
وزير الدفاع الكويتى: مشروع مدينة الحرير والجزر سيساعد فى تعزيز الأمن الخارجى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتى


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى رئيس مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية الدولية الشمالية، أن مشروع المنطقة الاقتصادية الدولية الشمالية، بما فيها مدينة الحرير (الصبية) والجزر، سيساعد فى تعزيز الأمن الخارجى وتوثيق العلاقات والتعاون مع الجوار.

وقال الشيخ ناصر الصباح - فى بيان صادر اليوم السبت عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، عقب لقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالشيخ ناصر الصباح - "إن كل الخطط والاستراتيجيات التنموية فى الكويت، تعتبر أن شراكة القطاع الخاص من ركائزها ومنطلقاتها".

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم، إن اللقاء يعد مبادرة لتعاون صادق ومتجدد بين (الغرفة)، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى، ليس فقط باعتباره من القيادات المؤتمنة على الملف التنموى، بل لكونه أيضا صاحب مشروع تنموى جرئ".

وأوضح الغانم، أن هذه الاستراتيجية والمشروع التنموى الكبير الذى يعمل الشيخ ناصر الصباح على استكمال مقوماته، ينضويان تحت رؤية (كويت جديدة 2035)، والتى أطلقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا ضرورة متابعة وتطوير مثل هذا التواصل، ليس فقط فى إطار مشروع المنطقة الاقتصادية الدولية فى الشمال، بل للبحث الموضوعى أيضا فى شأن اهتمامات التنمية وهموم القطاع الخاص.

وبدورهم، قال أعضاء مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية الشمالية - وفق البيان - "إنه من المنتظر أن يسهم المشروع بما نسبته 25 إلى 30% من الناتج المحلى الكويتى الإجمالى، ويشكل موردا رئيسيا للمالية العامة، نظرا لاعتبار المشروع منطقة اقتصادية حرة مستقلة إداريا، وأنه سيجرى تمويله من جانب المستثمرين وأسواق المال وليس من المال العام"، وأشاروا إلى أنه من المنتظر أن يحقق المشروع خطوة متقدمة فى طريق التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الصين التى أبدت استعدادا جادا للمساهمة فى تنفيذ المشروع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الكويتى يبحث مع عسكريين عراقيين وأمريكيين الموضوعات المشتركة

وزير الدفاع الكويتى: لا يوجد ما يمنع تطوع المرأة فى الخدمة الوطنية

وزير الدفاع الكويتى يبحث مع وزير الداخلية السعودى أوجه التعاون المشترك

اخبار عربية

وزير الدفاع الكويتى مشروع مدينة الحرير

مجلس الامة الكويتى

الحكومة الكويتية

اخبار العرب

اخبار الكويت




لا تفوتك
الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة