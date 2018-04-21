وزارة الخارجية اليمنية تستنكر اغتيال موظف فى الصليب الأحمر بتعز







(أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن عميق حزنها لمقتل مسؤول برنامج الاحتجاز فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن حنا لحود، والذى كان فى مهمة إنسانية لزيارة أحد السجون فى محافظة تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت، أن الوزارة أعربت عن خالص التعازى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثتها فى اليمن، وإلى أسرة الفقيد وزملائه، مؤكدة أن الحكومة، ممثلة فى السلطة المحلية وأجهزة الأمن بمحافظة تعز، ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.

وأشارت الوزارة إلى صدور توجيهات محافظ تعز بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى عال، برئاسة مدير عام الشرطة فى المحافظة وأجهزة الاستخبارات والبحث الجنائي، وقد شرعت اللجنة بالتحقيقات، وسيتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

‏‎ وأكدت الوزارة أن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن سيظل محل تقدير الحكومة والشعب اليمني، فقد لعب الصليب الأحمر دورا إنسانيا نبيلا فى كل أنحاء اليمن، وكان متميزا فى مدينة تعز، وأضافت أنه "رغم الصعوبات والمخاطر، فقد كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، هو أول مسؤول دولى يخترق حصار تعز، ويجب آلا تؤثر هذه الحادثة الجبانة على العمل الإنسانى النبيل للصليب الأحمر فى تعز خصوصا وفِى اليمن عموما، كما يسعى لذلك مرتكبى الجريمة ومن يقف ورائهم".