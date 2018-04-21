ننشر صور موقع إطلاق النار على عضو بالصليب الأحمر فى اليمن

ننشر صور موقع إطلاق النار على عضو بالصليب الأحمر فى اليمنالسبت، 21 أبريل 2018 03:26 م
إطلاق نار على سيارة تابعة لعضو الصليب الأحمر فى اليمن
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قتل أحد عناصر الصليب الأحمر الدولى فى إطلاق نار على سيارته بمحافظة تعز الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ولم تشر المصادر إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
فى سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم السبت، بشن طائرات التحالف العربى سلسلة غارات استهدفت مواقع لميليشيات الحوثى فى مديرية الصفراء بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، وقالت المصادر - لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية - إن الغارات تزامنت مع قصف مكثف لقوات التحالف على مواقع وأهداف متفرقة للميلشيات فى صعدة ، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم.
إطلاق النار على السيارة
جانب من إطلاق النار
موقع إطلاق النار
جانب من موقع إطلاق النار
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