ننشر أسماء مساجد اعتكاف العشر الآواخر من رمضان فى بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

حصل "اليوم السابع" على أسماء المساجد التى خصصتها مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد للاعتكاف بها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وتم تخصيص مساجد بورفؤاد الكبير والمجمع الإسلامى وعبد الرحمن والتوحيد معاشات بمدينة بورفؤاد والسلام الكبير والرحمة ولطفى شبرا بحى الشرق والعباسى والتوفيقى والشاطئ بحى العرب.

وتخصيص أيضا مسجد صالح سليم والإمام الحسين ومريم القطرية والتوحيد بـ 6أكتوبر والكريم بحى المناخ ورياض الصالحين والقدوس والزهراء بحى الزهور وسرحان وعائشة الطحان بحى الضواحى.

ومن جانبه أكد الشيخ بشرى مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاوف بورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بأن هناك متابعات لمساجد الاعتكاف على مدار 24 ساعة ولن يسمح بأية تجاوزات من المعتكفين.

وقال إن جميع المساجد تتبع الإشراف الكامل لمديرية أوقاف بورسعيد فضلا عن وجود قواعد وتعليمات داخل المساجد للحفاظ على أمن وسلام المعتكفين ومن يخالفها يعرض نفسه تحت للمسائلة القانونية.