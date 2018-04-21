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نقابة المهندسين بكفر الشيخ تنظم دورات رمضانية

السبت، 21 أبريل 2018 11:36 م
نقابة المهندسين بكفر الشيخ تنظم دورات رمضانية دورة رمضانية-ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، عن تنظيمها لدورة رمضانية في ثلاث ألعاب، تحت رعاية نقيب المهندسين المهندس عبدالسميع يوسف وبإشراف المهندس حسام هميسه رئيس لجنة الشباب بالنقابة.

وقال المهندس باسم حجازي رئيس لجنة الاعلام بنقابة المهندسين، إن الألعاب التي سيتم تنظيمها هي "كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج"، ويشارك بها المهندسين وطلبة كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ "الفرقة الثالثة والرابعة".

وأكد المهندس محمد ربيع الأمين العام للنقابة، في بيان ،  أن الدورة تقام فى الأسبوع الأول من شهر رمضان "مجانا " بدون تحصيل أي رسوم وتقام منافسات كرة القدم بالصالة المغطاة بستاد كفر الشيخ لأكثر من 35 سنة وتحت 35 سنة، وعدد اللاعبين 8 ومدة المباراة 15 دقيقة، وتنس الطاولة والشطرنج بمبنى النقابة حيث توجد تجهيزات لاستقبال تلك المنافسات بالإضافة إلى أماكن خاصة للمشاهدين وآخر ميعاد للحجز يوم 15 مايو

وقال المهندس حسام هميسه ، إن الدور التمهيدي لكرة القدم ستُقام المباريات أيام  20، 23، 24 مايو، من التاسعة مساءا حتى الواحدة صباحا وتقسم الفرق إلى مجوعتين فوق 35 عاما وتحت 35 عاما،، ويلعب بالفريق 8 لاعبين، 5 أساسي و3 احتياطي ، وستشرف منطقة كفر الشيخ لكرة القدم على تحكيم المباريات ، مؤكداً أن لعبتي تنس الطاولة والشطرنج يسمح لها بمشاركة جميع الأعمار وهناك هدايا قيمة لأصحاب المراكز الأولى، كما سيتم تقديم هدايا للحضور.

 

 


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