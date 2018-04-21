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ندوة حول تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة بمنطقة الأقصر الأزهرية

السبت، 21 أبريل 2018 03:46 م
ندوة حول تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة بمنطقة الأقصر الأزهرية جانب من فعاليات ندوة الاقصر الازهرية


الأقصر – أحمد مرعى
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أقيمت ندوة بقاعة المحاضرات بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، تحت عنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة"، وذلك لمعلمي العلوم الشرعية بمعاهد المنطقة وفي حضور الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وجمالات كامل مدير التعليم الاعدادي، ونفيسة عبدالراضي مدير مرحلة رياض الأطفال، وأحمد على مدير الامتحانات، وجمال سليمان مدير التعليم الابتدائي، وعوض الله الساكت مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

وقدم الدكتور خليفة محمد إبراهيم المُحاضر الدكتور محمد محمد السيد عوض أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو مركز الحفاظ على الفكر الأشعري، والمُشرف على المعاهد الدينية لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذكر في تقديمه أن هذه المحاضرات الهادفة هي موضع اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأن منطقة الأقصر ستعمل جاهدة على استمرار هذه المحاضرات بصفة دائمة.

وأكد الدكتور عوض على أن الأزهر هو قبلة الفكر الوسطي المُستنير وأن الدُّخلاء لن يجدوا مجالاً وسيجدون من يردهم ومهمة المُعلم الأساسية هي معالجة الفكر، وهذا يحتاج إلى صاحب فكر سليم يُصحح المفاهيم لدى الطلاب وتحذيرهم من هذه الأفكار المغلوطة التي لا تنتمي للفكر الإسلامي، وينبغي أن يعود المُعلم الأزهري لمكانته السابقة التي كانت تؤهله للوعظ والإرشاد والإفتاء والاحترام والتقدير داخل وخارج معهده لأنه يُقدم  للناس صحيح الدين ويبرز الجوانب المشرقة للإسلام وكيف انه دين البناء والتعمير وينبذ الهدم والتدمير.

وأوضح عوض استراتيجية الجماعات المتطرفة؛ وقام بتفنيد ما تستند عليه جماعات التطرف والإرهاب من تأويلات خاطئة لبعض النصوص التي يستخدمونها لتخدم فكرهم المتطرف بعيدًا عن صحيح الدين، وأجرى الدكتور محمد عوض حوارا مع المعلمين وعرض كافة الشبهات والأباطيل وكيفية دحضها بأسلوب سهل وشيق ومؤثر، مما دفع المعلمين إلى المُطالبة بالمزيد من هذه المحاضرات القيمة.

 


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