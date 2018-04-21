ميناء دمياط يستقبل 15سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 15سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالسبت، 21 أبريل 2018 01:30 م
موانئ -أرشيفية
إضافة تعليق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و12 سفينة بضائع عامة،بينما غادر 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة،وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة،بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها،مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2524 طن قمح،كما غادرت 50 سيارة نقل محملة بـ 2214 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146818 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء 1907 طن يوريا و6674 طن فوسفات و1600 طن ملح و2000 طن كاولينا و6150 طن حديد بليت.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"
البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة