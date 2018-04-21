مناقشة 39 شكوى فى اللقاء الاسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المهندس راضى أحمد أمين سكرتير عام محافظة كفر الشيح اليوم السبت، 39 شكوى وطلب للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بالحل العاجل والفورى لشكاوى المواطنين، والتواصل معهم، بحضور أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطنة "ن.أ.أ" الموافقة على عدم إلغاء تكليفها كرئيس لقسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة شرق والتماس المواطن "م.خ.م" الموافقة على عودته الى الادارة التعليمية سائق للسيارة الخاصة بالإدارة والتماس المواطنة "ف.ش.س" الموافقة على توفير ماكينة صرف خبز، والتماس المواطن "س.أ.س" الموافقة على عودته للعمل بمديرية الطرق، والتماس المواطن "أ.ج.ع.م" الموافقة على تجديد خط السير للسيارة بيلا-الحامول، والتماس المواطن "م.ع.م" الموافقة على استخراج بيان الاستشهاد لابنه الشهيد، والتماس المواطنة "ح.ع.ب" الموافقة على الحصول على فرصة عمل حيث انها حاصلة على بكالوريوس هندسة، والتماس المواطنة "ن.ع.م" الموافقة على الحصول على وحدة سكنيه والتماس المواطن "م.ع.ع.س" الموافقة على حصوله على وحدة سكنية مخصصة له بدسوق، والتماس المواطن "ج.م.م.أ" الموافقة على استبدال الوحدة السكنية من كفرالشيخ إلى بلطيم، والتماس المواطن "ع.أ.ب" الموافقة على استبدال الوحدة السكنية من كفرالشيخ الى بلطيم، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفر الشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات وطبيه وطلبات علاج على نفقة الدولة .

وبحث السكرتير العام، عدد من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الأخر الى جهات الاختصاص بالإضافة إلى تواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

ويذكر أن محافظ كفر الشيخ كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على ان يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.