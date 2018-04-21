مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثى فى غارة بمحافظة مأرب اليمنية

مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثى فى غارة بمحافظة مأرب اليمنيةالسبت، 21 أبريل 2018 02:05 ص
غارة _ صورة أرشيفية
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أعلن الجيش اليمنى، أن مقاتلات التحالف العربى اليوم نفذت غارة مباغتة على مواقع المليشيا فى أطراف مدينة صرواح فى محافظة مارب اليمنية، أسفرت خلالها عن مصرع 8 عناصر من المليشيا الحوثية الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى بالجيش اليمنى، أن مقاتلات التحالف العربى شنت غارة مباغتة على مواقع المليشيا فى أطراف مدينة صرواح الحقت بهم خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد .. مشيرا إلى أنه إضافة لمقتل 8 عناصر تم جرح آخرين وشوهدت سيارات المليشيا تهرع إلى المكان لنقل المصابين والقتلى.
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