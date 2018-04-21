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مقتل مسئول تسليح الحوثيين وعدد من مرافقيه فى غارة للتحالف العربى باليمن

السبت، 21 أبريل 2018 08:12 ص
مقتل مسئول تسليح الحوثيين وعدد من مرافقيه فى غارة للتحالف العربى باليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية فى محافظة البيضاء بمقتل القيادى الحوثى خالد سيلان المكنى "أبو حسين" والمسؤول عن الإمداد والتسليح فى مديريتى الطفة والملاجم مع عدد من مرافقيه خلال غارة جوية لمقاتلات التحالف العربى استهدفت تجمعا لهم فى موقع الشيرة بمديرية الطفة.

فيما أعلنت مصادر ميدانية فى محافظة تعز- وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - مقتل 18 حوثيا خلال غارات وقصف على مواقع الحوثيين فى منطقة العريش شرق موزع، والكمب ومفرق الوازعية غرب مقبنة.

 


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