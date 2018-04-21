مقتل أحد عناصر الصليب الأحمر الدولى فى إطلاق نار بمحافظة تعز

مقتل أحد عناصر الصليب الأحمر الدولى فى إطلاق نار بمحافظة تعزالسبت، 21 أبريل 2018 09:34 ص
الصليب الأحمر الدولى - أرشيفية
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بمقتل أحد عناصر الصليب الأحمر الدولى جراء إطلاق نار على سيارتهم فى محافظة تعز الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ولم تشر المصادر إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد .
فى سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم السبت، بشن طائرات التحالف العربى سلسلة غارات استهدفت مواقع لميليشيات الحوثى فى مديرية الصفراء بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، وقالت المصادر - لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية - إن الغارات تزامنت مع قصف مكثف لقوات التحالف على مواقع وأهداف متفرقة للميلشيات فى صعدة ، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم.
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