مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية ببنها ويشدد على إزالة الإشغالات

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية ببنها ويشدد على إزالة الإشغالاتالسبت، 21 أبريل 2018 07:35 م
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شن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بمدينة بنها، اليوم رافقه اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، والعميد علاء غانم مدير شرطة المرافق.
وشدد مدير الأمن، على ضرورة ضبط السيارات المخالفة وغير المرخصة، ورفع الإشغالات، وضبط السيارات التى تخالف قواعد المرور وتقوم بالانتظار الخاطئ كما قام أحد المواطنين بتوجيه الشكر لمدير الأمن ووصفه بأنه رجل شارع هدفه حفظ أمن المواطنين بالمحافظة.
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