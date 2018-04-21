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محافظ الوادى الجديد يتفقد مصنع تدوير المخلفات والمطحن الرئيسى

السبت، 21 أبريل 2018 03:40 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مصنع تدوير المخلفات والمطحن الرئيسى المحافظ خلال الجولة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة مصنع تدوير المخلفات بمدينه الخارجة.

ووجه المحافظ بالعمل على عدم تخزين القمامة بالمصنع وسرعة التخلص منها أول بأول،ومنح مهلة 15 يوم لتوفيق الأوضاع بالمصنع مع ضرورة اشراك العاملين بوثيقة أمان للحفاظ على حقوقهم.

وخلال إطلاعه على الموقع أمام المصنع،وجه المحافظ بسرعة إعداد مقايسة تقديرية للوقوف على مدى إمكانية توصيل الصرف الصحي لأراضي الجمعيات بمدينة الخارجة ومراجعه إجراءات وتوقيتات تخصيص قطعه أرض أمام المصنع تم تخصيصها فى وقت سابق كمعلب تابع لاتحاد العمال وإنذارهم وفى حالة عدم الالتزام بالتوقيت المحدد للتنفيذ يتم سحب الأراضي وعودتها للوحدة المحلية لإعادة استغلالها مرة أخرى.

كما أجرى اللواء محمد الزملوط ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة والمهندس أحمد عبد الله سليمان مدير عام الطرق بالمحافظة جولة تفقدية بمدينة الخارجة.

وتفقد خلالها عمليات إنشاء طريق 25 ينايروالذى يربط حى25 يناير وحي المروة بطول 2 كم وبتكلفة 4 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 45 %.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة لها وسرعة إزالة التعديات بالمنطقة وتحديد موقف الأراضى المقامة حولها أسوار وتحديد مدى قانونيتها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد عمليات تغطية مصرف حي البستان الجاري العمل به بتكلفة 700 ألف جنيه وبطول 260 متر وبتمويل من الطرق وإشراف من الإدارة العامة للصرف الزراعى.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من شفط المياه وتركيب المواسير بالمصرف وإعداد خطة زمنية للموقف من التنفيذ بالمشروع ، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

ومن جانبه أكد مدير عام الطرق المهندس محمد عبد الله سليمان،أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التغطية للمصرف خلال ثلاثة أشهر من بدء الأعمال.

كما تفقد الزملوط،الممشى السياحي بمدخل مدينه الخارجة أمام حي 25 يناير بطول 430 م،ووجه بزيادة الإضاءة به والتوسع فى إعداد المقاعد وتسوية وتهذيب الطريق على جانبي الممشى وإقامة سلم للتسهيل على المواطنين،وكذلك وطرح الممشى للإيجار من خلال مزاد علنى أمام الراغبين وإقامة أكشاك به كفرص عمل للشباب والاهتمام بالحديقة الكائنة أمام الممشى وتهذيبها والمداومة على ريها لتصبح متنفس طبيعي لأهالي الحى.

وعلى جانب آخر وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم المحلات التجارية بسوق 25 يناير مع التأكيد على تكرار النشاط التجاري به.

 

 

 


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