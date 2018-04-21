video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر يناقش أعمال المرحلة الرابعة للخطة الإستثمارية للعام الحالى

السبت، 21 أبريل 2018 01:33 م
محافظ الأقصر يناقش أعمال المرحلة الرابعة للخطة الإستثمارية للعام الحالى محافظ الأقصر يجتمع مع المسئولين


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تابع محمد بدر محافظ الأقصر،المرحلة الرابعة من الخطة الأستثمارية للعام المالى الحالى، بحضور اللواء حاتم زين السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والعميد صلاح المندوة رئيس الأدارة المركزية لشئون محافظ الأقصر، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ الأقصر موقف المشروعات ومدى تنفيذها، مع التوجية بسرعة الأنتهاء من تلك المشروعات طبقاً للجدول الزمنى الموضوع، ووجه ببحث المعوقات التى تواجه تنفيذ بعضاً منها وتذليل اى صعوبات موجودة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التى تعمل بمختلف المشروعات لتخرج بصورة متكاملة، مؤكداً على إستكمال أعمال رصف الطرق وتركيب بلاط الإنترلوك فى مدينة الأقصر بعد إنتهاء توصيل وتركيب الغاز الطبيعى.

وخلال الإجتماع طالب محافظ الأقصر، بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها بالخطة القادمة للعام المالى المقبل، بما يلبى الإحتياجات الضرورية للمواطنين وبما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات مع التركيز على مشروعات الكهرباء ومد وتدعيم الشبكات ورصف الطرق،وأولوية  توصيل المياه النظيفة والكهرباء فى قرى وحواجر الأقصر،وتغطية الترع بالمناطق كثيفة السكان للحفاظ على الصحة العامة،والبيئة والشكل الحضارى للمحافظة،والعمل على تزويد منظومة النظافة بما تحتاجة من الآت ومعدات،والأهتمام بالقرى والحواجر والمناطق المحرومة وجعلها أولوية عند وضع المشروعات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر : توزيع الوجبة المدرسية لطلاب الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى

الاقصر

اخبار الاقصر

الخطة الاستثمارية للاقصر

اخبار مصر

مشروعات جديدة بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة