محافظ الأقصر يناقش أعمال المرحلة الرابعة للخطة الإستثمارية للعام الحالى







الأقصر – أحمد مرعى

تابع محمد بدر محافظ الأقصر،المرحلة الرابعة من الخطة الأستثمارية للعام المالى الحالى، بحضور اللواء حاتم زين السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والعميد صلاح المندوة رئيس الأدارة المركزية لشئون محافظ الأقصر، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ الأقصر موقف المشروعات ومدى تنفيذها، مع التوجية بسرعة الأنتهاء من تلك المشروعات طبقاً للجدول الزمنى الموضوع، ووجه ببحث المعوقات التى تواجه تنفيذ بعضاً منها وتذليل اى صعوبات موجودة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التى تعمل بمختلف المشروعات لتخرج بصورة متكاملة، مؤكداً على إستكمال أعمال رصف الطرق وتركيب بلاط الإنترلوك فى مدينة الأقصر بعد إنتهاء توصيل وتركيب الغاز الطبيعى.

وخلال الإجتماع طالب محافظ الأقصر، بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها بالخطة القادمة للعام المالى المقبل، بما يلبى الإحتياجات الضرورية للمواطنين وبما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات مع التركيز على مشروعات الكهرباء ومد وتدعيم الشبكات ورصف الطرق،وأولوية توصيل المياه النظيفة والكهرباء فى قرى وحواجر الأقصر،وتغطية الترع بالمناطق كثيفة السكان للحفاظ على الصحة العامة،والبيئة والشكل الحضارى للمحافظة،والعمل على تزويد منظومة النظافة بما تحتاجة من الآت ومعدات،والأهتمام بالقرى والحواجر والمناطق المحرومة وجعلها أولوية عند وضع المشروعات.