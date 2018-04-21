محافظة شمال سيناء تعلن تسيير حافلات لنقل العائدين للمحافظة من خارجها







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء قبل قليل فى بيان رسمى لها، عن تسييرها غدا الأحد دفعة حافلات نقل جديدة، لنقل المسافرين ابناء المحافظة العائدين من محافظات مصر المختلفة.

وجاء فى البيان "انه على الراغبين في العودة لمحافظة شمال سيناء ،من الذين قاموا بتسجيل أسمائهم علي البوابه الإلكترونية أو ادارة العلاقات العامة ،التوجه إلي حديقة المنتزه بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية الساعة 9 صباح باكر الأحد للتحرك إلي مدينة العريش، بأتوبيسات شرق الدلتا".

يذكر أنه وفقا للإجراءات الأمنية المتوكبة مع أوضاع شمال سيناء الأمنية، يتم السماح بالدخول والخروج لشمال سيناء بتنسيقات أمنية مسبقة، وبين الحين والأخر توفر محافظة شمال سيناء اتوبيسات فى رحلات مغادرة ووصول للمحافظة، لمن يتقدمون بطلب للسفر بعد انهاء اجراءات التنسيقات اللازمة لهم.