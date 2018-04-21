كفر الشيخ تستعد لإستقبال وزيرة الثقافة لإفتتاح معرض الكتاب الخامس







كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، و رئيس مركز ومدينة دسوق ،الدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ،لمناقشة اللمسات النهائية لمعرض دسوق الخامس للكتاب المقام خلف مبنى مجلس مدينة دسوق ، الذي سيُفتتح ،غداً الأحد ،والتى يستمر حتى الثلاثين من إبريل الجاري.

وتفقد مساعد المحافظ،،و نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ، المعرض، للوقوف على اللمسات النهائية للمعرض والاستعداد للاستقبال كلا من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ،و الدكتور هيثم الحاج علي، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بحديقة مجلس مدينة دسوق الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما تفقدا حديقة الاسرة ومكتبة الاسرة والمعرض الفنان التشكيلي مجدى الشريبى ابن مدينة دسوق والمقام على هامش المعرض بمكتبة الاسرة بحديقة الاسرة والطفولة وكان فى الاستقبال الاستاذ محمد شعبان مدير حديقة الاسرة والطفولة .

و أكد اللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق ، أن المدينة أنهت كافة استعداداتها لافتتاح معرض الكتاب للعام الخامس على التوالى،حيث ستشارك به الهيئة العامة للكتاب وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الكتب المركز القومى للترجمة، صندوق التنمية الثقافية بالإضافة لـ 30 دار نشر مصريًا مشاركًا.

وأضاف الدكتور أحمد بهى الدينـ بأن المعرض هذا العام يضم 30 الف كتاب ويشرف المعرض بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان رسمياً معرض دسوق الخامس للكتاب ،غدا الاحد ، بالإضافة الى 22 فعالية ثقافية وفنية في معرض الكتاب الخامس بدسوق بهدف تحقيق عدالة ثقافية في ربوع مصر بين جموع المواطنين.

وأكد مساعد المحافظ ، أنه تم تذليل المعوقات التي تخص المعرض وتجهيز أماكن الإقامة للعاملين المعرض، وكذلك القيام بحملات مستمرة لرفع اى إشغالات بالميدان والمداخل والمخارج للمدينة تعوق حركة السير خلال فترة المعرض ، مؤكداً أنه نبه على مدير حديقة الأسرة والطفولة بتجهيز الكبائن والاستراحة ووضع الحديقة فى حالة طوارئ للاستقبال ضيوف المعرض، وأنه كلف أحمد عيسى،نائب رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة مع رؤساء الأحياء لتنظيف جميع المداخل والمخارج ، ونبه على رئيس حى جنوب بسرعة تكثيف حملات النظافة بالميدان وكورنيش النيل ومنطقة المعرض بصفة دائمة ومستمرة. الاستعداد لافتتاح معرض الكتاب بدسوق.