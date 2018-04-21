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قنصلية تونس تستأنف عملها فى طرابلس الليبية

السبت، 21 أبريل 2018 02:55 م
قنصلية تونس تستأنف عملها فى طرابلس الليبية السفارة التونسية فى طرابلس


وكالات الأنباء
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قالت وزارة الخارجية الليبية إن القنصلية العامة التونسية استأنفت عملها فى طرابلس، بعد وصول القنصل العام التونسى توفيق القاسمى إلى هناك، يرافقه 8 موظفين دبلوماسيين تونسيين.

وأضافت الوزارة، اليوم السبت، أن استئناف عمل القنصلية العامة التونسية بطرابلس تم نتيجة المباحثات بين الجانبين بجهود وبمتابعة مباشرة وحرص وتواصل مستمر بين وزير الخارجية الليبى محمد سيالة ونظيره التونسى خميس الجهيناوي.

وكانت معظم السفارات الأجنبية أوقفت عملها فى طرابلس عام 2014 بسبب اندلاع المواجهات العنيفة بين المجموعات المسلحة المختلفة فى البلاد. أما تونس فأوقفت عملها فى ليبيا بعد حادث اختطاف 10 من موظفى بعثتها عام 2015.

وخلال الأسابيع الأخيرة اتخذ عدد من الدول الغربية قرارات حول إعادة دبلوماسييها إلى طرابلس بفضل تحسن الأوضاع الأمنية فى البلاد.

وقد استأنفت سفارتا إيطاليا وتركيا وبعثة الأمم المتحدة عملها فى العاصمة الليبية طرابلس.

 


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