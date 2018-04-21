فيديو.. رئيس التسويق السياحى بالأقصر: تنصيب تمثال رمسيس الثانى حدث تاريخى







الأقصر – أحمد مرعى

طالب محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، بضرورة الاستفادة، من الحدث العالمى الذى شهدته الأقصر مؤخرا، والخاص بإعادة تنصيب تمثال الملك رمسيس الثانى بالجهة الغربية لواجهة معبد الأقصر، وذلك بمجهود كبير من وزير الآثار والمحافظ وأمين الأعلى للآثار، حيث أنه لأول مرة تقترب واجهة معبد الأقصر من الاكتمال بعودة كافة التماثيل التى كانت محطمة فى مواقعها الأصلية.

وأضاف محمد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عليها أن تستفيد باستغلال هذا الحدث فى الترويج السياحى للأثار المصرية بالخارج، قائلاً: "الأقصر اليوم فى عيد فهذا التمثال العالمى أهم من 100 رحلة إعلامية للخارج، لو تم تصويره وتسجيله بصورة صحيحة للخارج".

ووجه رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، الشكر لكافة القائمين على العمل الآثرى بمصر والأقصر، على دورهم الكبير بالمشروعات الآثرية التاريخية التى تجرى على أرض الأقصر ويقوم وزير الآثار بزيارة الأقصر بصورة متكررة لمتابعتها أولاً بأول، واستغلالها عالمياً للترويج لمصر بمؤتمرات واحتفاليات تحضرها كافة وسائل الإعلام الدولية.



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احتفالية عالمية بتنصيب تمثال رمسيس الثانى الجديد بالاقصر



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التمثال الجديد يبلغ إرتفاعه 12 متر تقريباً ويزن حوالى 70 طنا من حجر الجرانيت الأسود



تمثال الملك رمسيس الثانى قب ازاحة الستار عنه بمعبد الاقصر



جانب من ازاحة الستار عن التمثال الجديد



. وزير الآثار والمحافظ يشاركان فى إزاحة الستار عن التمثال الجديد



الشعار الجديد لمحافظة الأقصر من الجامعة الألمانية



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