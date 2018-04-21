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فى عشر نقاط.. تعرّف على كيف تغلب محافظة بنى سويف على فيروس سى

السبت، 21 أبريل 2018 04:00 ص
فى عشر نقاط.. تعرّف على كيف تغلب محافظة بنى سويف على فيروس سى القضاء على فيروس سى ـ صورة أرشيفية


بنى سويف : هانى فتحى
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تعتبر محافظة بنى سويف من أولى محافظات الجمهورية فى الانتهاء من المسح الشامل لفيروس سى، وكذلك القضاء على قوائم انتظار المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم.

 

ويعرض اليوم السابع فى عشر نقاط كيف تغلبت محافظة بنى سويف على المرض اللعين.

 

1-   نجحت مديرية الصحة ببنى سويف فى فى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى المنتظرين للعلاج على نفقة الدولة ، 12 ألف مريض فى قائمة الانتظار.

2-   الانتهاء من المسح الشامل لكافة قرى المحافظة والبالغ عددها نحو 180 قرية ، ضمن أول 9 محافظات تنظم بها المبادرة على مستوى الجمهورية

3-   فحص نحو 350 ألف مواطن داخل ال 180 قرية

4-   تقديم العلاج لـ48 ألف مواطن  اثبتت التحاليل إصابتهم بالمرض

5-   تقديم العلاج إلى نحو 100 ألف مواطن من إجمالى الماصبين من أبناء المحافظة

6-   إنشاء 5 وحدات فيروسات كبدية بمراكز المحافظة، منها داخل مراكز " الواسطى ، ناصر ، الفشن ، مستشفى حميات بنى سويف، مستشفى بنى سويف العام "

7-   البدء فى المسح الشامل لمدن المحافظة  والبداية بمدينتى ببا وسمسطا عقب الانتهاء من المسح الشامل لكافة القرى .

8-   بعض مؤسسات المجتمع المدنى كبيت الذكاة الذى قدم 30 ألف جرعة مجانا

9-   صندوق تحيا مصر قدم 30 ألف جرعة مجانا

10-    إنشاء 7 وحدات جديدة للعلاج ببعض الوحدات الصحية بقرى المحافظة


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