video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عريقات يدعو الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة فى اجتماع المجلس الوطنى

السبت، 21 أبريل 2018 02:04 م
عريقات يدعو الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة فى اجتماع المجلس الوطنى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات


أ ش أ
إضافة تعليق

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الفصائل الفلسطينية للمشاركة فى اجتماع المجلس الوطنى، قائلًا "لدينا الآن استحقاق كبير يتمثل فى انعقاد المجلس الوطنى نهاية الشهر الجارى، ولو كان مؤسس حركة (حماس) الشيخ أحمد ياسين، على قيد الحياة لحضر اجتماع المجلس الوطنى".

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، "إن الولايات المتحدة الأمريكية تحجب المخصصات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتقطع 304 ملايين دولار عنها، فى وقت تعقد فيه مؤتمرا فى واشنطن تتباكى فيه على الأوضاع فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن 75% من سكان غزة من اللاجئين".

وأضاف "إن القدس أهم من كل عواصم العالم، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت تنفيذ (صفقة القرن) بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وتابع عريقات "هناك نظام فصل عنصرى بالضفة الغربية والقدس، ومن المعيب أن تفكر دول أعضاء فى الأمم المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن الحقائق التى يجب أن تنبنى عليها عملية السلام، هى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، خاصة أن 62% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفصائل الفلسطينية تقاطع دورة المجلس الوطنى.. حماس والجهاد والشعبية يقررون عدم المشاركة.. الجبهة تؤكد أهمية الحفاظ على منظمة التحرير كممثل شرعى..مطالبات لـ"فتح" بإعادة تقييم موقفها واحترام اتفاق بيروت

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

اخبار عربية

منظمة التحرير الفلسطينية

حركة حماس

المجلس الوطنى الفلسطينى

اخبار العرب

اخبار فلسطين

القضية الفلسطينية

قوات الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة