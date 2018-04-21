عريقات يدعو الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة فى اجتماع المجلس الوطنى

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دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الفصائل الفلسطينية للمشاركة فى اجتماع المجلس الوطنى، قائلًا "لدينا الآن استحقاق كبير يتمثل فى انعقاد المجلس الوطنى نهاية الشهر الجارى، ولو كان مؤسس حركة (حماس) الشيخ أحمد ياسين، على قيد الحياة لحضر اجتماع المجلس الوطنى".

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، "إن الولايات المتحدة الأمريكية تحجب المخصصات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتقطع 304 ملايين دولار عنها، فى وقت تعقد فيه مؤتمرا فى واشنطن تتباكى فيه على الأوضاع فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن 75% من سكان غزة من اللاجئين".

وأضاف "إن القدس أهم من كل عواصم العالم، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت تنفيذ (صفقة القرن) بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وتابع عريقات "هناك نظام فصل عنصرى بالضفة الغربية والقدس، ومن المعيب أن تفكر دول أعضاء فى الأمم المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن الحقائق التى يجب أن تنبنى عليها عملية السلام، هى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، خاصة أن 62% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية".