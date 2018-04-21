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ضبط 300 عبوة مبيد زراعى محظور استخدامه بكوم أمبو

السبت، 21 أبريل 2018 01:55 م
ضبط 300 عبوة مبيد زراعى محظور استخدامه بكوم أمبو ضبط مبيدات زراعية


أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت حملة تفتيشية مفاجئة لمديرية الزراعة بأسوان، بالتعاون مع شرطة المسطحات والمرافق، من ضبط 300 عبوة مبيد زراعى محظور تداوله واستخدامه بمدينة كوم أمبو.

 

وأسفرت الحملة التى شنتها إدارة كوم أمبو الزراعية، على مدار يومين بمدينة كوم أمبو، عن ضبط صاحب محل عثر بداخل متجره على أكثر من 300 عبوة من مبيد "كندكس سوبر" المحظور استخدامه، تم تحرير محضر مخالفة لصاحب المحل، بجانب تحرير محاضر لبعض المحال التى تعمل فى هذا الشأن بدون ترخيص من وزارة الزراعة.

 

وأكد محمد المهدى، مدير عام الزراعة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من هذه الحملات هى مراقبة الأسواق والمبيدات التى تستخدم فى الزراعة، وقد يؤدى استخدام المحظور منها إلى انتشار الأمراض المسرطنة نتيجة إصابة المحاصيل الزراعية من استخدام هذه المبيدات، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الزراعة.

 


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