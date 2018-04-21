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صور.. وصول 1271 سائحاً لميناء الإسكندرية على متن باخرة سياحية

السبت، 21 أبريل 2018 12:03 م
صور.. وصول 1271 سائحاً لميناء الإسكندرية على متن باخرة سياحية ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النرويجية


الإسكندرية –أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية،أن الميناء استقبل اليوم السبت السفينة السياحية النرويجية "فايكينج صن"، وعلى متنها 786 سائحا من مختلف الجنسيات،بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 485  فرد.

وأضاف الغندور فى بيان له،أن غاطس السفينة 8 متر،وطولها 215 متر،وعرضها 28 متر،وقد تركت علي رصيف 24 بالمحطة البحرية.

وقدم اللواء بحرى خالد سليمان نائب رئيس هيئة الميناء درع الميناء لقبطان السفينة،الذى أعرب عن سعادته بدخول سفينته مصر لأول مرة.

ووجه اللواء سليمان بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسروأمان. 

ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (1)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (2)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (3)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (4)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (5)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (6)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (7)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (8)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (9)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (10)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية (11)
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية النروجية 

 


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