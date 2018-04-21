صور .. محافظ البحيرة تشارك فى ختام الأنشطة التربوية بكفر الدوار







البحيرة - ناصر جودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على ضرورة تفعيل ممارسة الأنشطة داخل المدارس لإكساب التلاميذ المهارات المختلفة واكتشاف ورعاية الموهوبين لتخريج أجيال جديدة قادرة على بناء الوطن.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض السنوى لختام الأنشطة التربوية لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، حيث حققت الإدارة المركز الأول على مستوى المحافظة فى مجالات التعلم النشط والموهوبين والتعلم الذكى والمركز الأول على مستوى المحافظة والجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة والإلقاء الشعرى ومسرحة المناهج.

حضر المهرجان هيثم الدسوقى رئيس مدينة كفر الدوار و أشرف فؤاد مدير عام إدارة بندر كفر الدوار التعليمية ومحمد تمراز و عماد محروس أعضاء مجلس النواب.



محافظ البحيرة تشارك فى ختام الانشطة التربوية



ختام الانشطة التربوية بالبحيرة