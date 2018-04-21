صور.. محافظ الأقصر يفتتح معرض الآثاث الدمياطى بأسعار مخفضة للأهالى







الأقصر – أحمد مرعى

أفتتح محمد بدر محافظ الأقصر مساء اليوم السبت معرض الأثاث الدمياطى الذى تقيمه الغرفة التجارية شعبة منتجى وتجار الآثاث بمحافظة دمياط ،بمشاركة ما يزيد عن 20 ورشة ومعرض للأثاث .

وأوضح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر ،ـن المعرض مقام على مساحة حوالى 600 متر مربع ، ومؤجر بالمجان للتجار بهدف أن يقدموا مختلف منتجات الأثاثات بأسعار مخفضة ،ومن المقرر ـن يقام المعرض على مدار شهر بالمحافظة .

ومن جانبه أكد محمد بدر محافظ الأقصر ،أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، تم الإتفاق على تقديم أجود خامات الأثاثات متنوعة الأذواق بأسعار مخفضة ،وذلك للمساهمة فى محاربة الغلاء وتسهيل أجراءات تجهيز وفرش الشقق على الشباب المقبل على الزواج .



محافظ الأقصر يفتتح معرض الآثاث الدمياطي



جانب من جولة المحافظ داخل المعرض بعد افتتاحه