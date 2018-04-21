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صور.. مأساة عجوز تركها أبنائها منذ 13 سنة بالمنيا ولا تجد مأوى أو مأكل

السبت، 21 أبريل 2018 12:40 م
صور.. مأساة عجوز تركها أبنائها منذ 13 سنة بالمنيا ولا تجد مأوى أو مأكل إحسان محمد


كتب - فريق المحافظات
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داخل حجرة صغيرة فى مساكن الإيواء فى حى أبو هلال مدينة المنيا عمارة رقم 15 تسكن سيدة عجوز تجاوز عمرها 70 عاما تركها أبنائها منذ سنوات طويلة ولا يسألون عنها كانت تعيش بصحبة إحدى السيدات التى تقوم على خدمتها ولكن عندما شب أبنائها اضطرت إلى مغادرة المكان تبحث عن مأوى لها إلى أن تمكن أهل الخير من توفير حجرة صغيرة لها داخل مساكن الإيواء ولكن أيضا عجزت عن سداد الإيجار وهى مهدده بالطرد.

 

إحسان محمد سيدة عجوز، انحنى ظهرها بعدما أصابها المرض وكبر السن وامتلأ وجهها بالتجاعيد، حتى بدأت تنتظر أيامها الأخيرة من العمر.

 

وقالت إحسان محمد التى تبلغ من العمر 70 عاما: "بعد وفاة زوجى منذ 13 عاما تركنى ابنائى ورحلوا ولا يسألون عنى منذ تلك اللحظة، أهيم على رأسى من دار إلى دار حتى انعم الله على بإحدى السيدات التى استضافتنى فى منزلها عدة سنوات إلى أن شب أولادها وأصبحوا شبابا المكان ضاق علينا فاضطررت إلى الرحيل حتى أن أولاد الحلال أنعموا على بحجرة فى مساكن الإيواء، أسكن فيها منذ عامين ولكن فى العام الثانى أصبحت عاجزة عن الكسب والحركة بعد أن أصابنى المرض فلم أتمكن من دفع الإيجار للمجلس وأصبحت مهددة بالطرد".

 

وأضافت إحسان: "كنت أخرج على باب الله وأولاد الحلال يجودون على وبعد هذا العمر أصبحت غير قادرة على المشى والحركة، ولا أجد ما أعيش به سوى 333 جنيهًا فقط".

 

واستطردت العجوز: "زوجى توفى من 13 سنة وأصبحت أعيش فى هذه الدنيا بلا عائل وكلما أجد أحد يقول لى يا أمى أحزن بشدة، وأنا لا أملك من حطام الدنيا شيئا سوى تلك الحجرة لو تم طردى منها سوف أصبح فى الشارع ولن أجد من يعولنى وأتمنى فقط أى حاجة أكل منها وأعيش منها ما تبقى لى من العمر".

 

الست احسان (1)
الست إحسان

 

الست احسان (2)
الست إحسان 

 

الست احسان (3)
الست إحسان

 

الست احسان (4)
الست إحسان 

 

الست احسان (5)
الست إحسان

 

الست احسان (6)
الست إحسان

 


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