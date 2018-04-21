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صور .. فوه تستقبل أسرة أمريكية لزيارة معالم المدينة الأثرية

السبت، 21 أبريل 2018 03:58 م
صور .. فوه تستقبل أسرة أمريكية لزيارة معالم المدينة الأثرية أسرة أمريكية تتجول بشوارع فوه


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، أسرة أمريكية لزيارة معالم مدينة فوه التراثية، وشملت الزيارة جامع أبو المكارم ومسجد القنائى والربع والتكية الخلوتية، ومشروع مؤسسة نهضة فوة للكليم اليدوى.

وأكد أيمن أبو النجاة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فوه للسياحة، تجولت الأسرة فى شوارع فوه سيراً على الأقدام مروراً بالسوق المحلى الغنى بألوانه ومنتجاته الزراعية والمساجد التراثية القديمة وصولاً للورش المحلية الصغيرة لصناعة الكليم والجوبلان اليدوى، وتبادلوا الحديث مع أصحاب هذه الحرف عن قرب، ثم تناولوا المشروبات الساخنة والباردة على ضفاف نهر النيل واختتموا الزيارة برحلة نيلية على مركب صيد بمشاركة الصيادين حول جزيرة الدهب.

وقال عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، إن الوفد عبر عن سعادته بالرحلة، وإعجابهم الشديد بالآثار الإسلامية بمدينه فوه، مؤكدين أن هذه الرحلة سوف تترك أثرًا وذكرى جميلة لن تمحوا من الذاكرة وإنهم سيروجون للسياحة بفوه فى بلدهم.

1- الوفد السياحي يتجول بشوارع فوه
 الوفد السياحي يتجول بشوارع فوه
2- جانب من جولة الوفد السياحي
جانب من جولة الوفد السياحي
3- الوف السياحي داخل مشغل
الوفد السياحي داخل مشغل
4- جانب من الوفد السياحي
 جانب من الوفد السياحي
5- الوفد السياحي يتجول مستقلا الحنترور
الوفد السياحي يتجول بالحنطور

 


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