صور.. عواصف ترابية تحجب الرؤية بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تعرضت محافظة الوادى الجديد لموجة من الطقس السىء وهبوب العواصف الترابية والرملية على الطرق والمناطق السكنية، والتى تسببت فى حجب الرؤية نسبيًا فى المناطق السكنية وعلى الطرق السريعة، حيث رفعت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور حالة الطوارئ، تحسبا لتزايد سرعة الرياح، وتم توجيه قائدى المركبات للحد من السرعات على الطرق فى تلك الأجواء.

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد توجيهات برفع درجة الاستعداد على مستوى غرف العمليات بالمراكز والقطاعات ومتابعة حالة الطقس والتوجيه بتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة على الطرق تحسبًا لوقوع أى حوادث أو طوارئ.



عواصف ترابية تحجب الرؤية



عواصف ترابية تحجب الرؤية



عواصف ترابية تحجب الرؤية



عواصف ترابية تحجب الرؤية