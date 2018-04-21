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صور..طلاب كلية أسيوط يزورون محمية الدبابية الطبيعية بإسنا

السبت، 21 أبريل 2018 09:44 م
صور..طلاب كلية أسيوط يزورون محمية الدبابية الطبيعية بإسنا جانب من الزيارة


الأقصر – أحمد مرعى
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تواصلت الزيارات والرحلات العلمية لمحمية الدبابية الطبيعية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، حيث شهدت المحمية زيارة لمجموعة فرنسية علمية، للتعرف على التاريخ الجيولوجي وما واكبه من تغييرات جيولوجية وجغرافية ومناخية من خلال ال GSSP بين الباليوسين والأيوسين والذي يرجع عمره لحوالي 55 مليون سنة.

كما زار مقر المحمية أعضاء الرحلة العلمية لقسم الجيولوجيا بكلية علوم أسيوط جامعة الأزهر، والتي ضمت حوالي 140 طالب وعضو هيئة تدريس، وكان في مقدمتهم الدكتور عاطف حسني، والدكتور كامل صدقي والدكتور منتصر سليم، حيث تم زيارة القطاع العياري الدولي GSSP للحد الفاصل بين الباليوسين والأيوسين والمحاجر الفرعونية والمعالم الجيولوجية بمحمية الدبابية الطبيعية.

وقال أحمد الدسوقى مدير محمية الدبابية لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة الفرنسية إستمعت لشرح تفصيلى لتصوره لطبيعة هذه المحاجر وكيفية نشأتها، وكذلك طبيعة الحجر الجيرى الموجودة بداخله وأنه من أنقى أنواع الحجر الجيرى المحبب للقدماء المصريين لاستخدامه فى عمليات بناء المعابد، واستمعوا لشرح وافى عن التتابع الجيولوجى فى منطقة الأقصر.

كما قام الدكتور أحمد الدسوقى بإلقاء كلمة ترحيب ونبذة مختصرة من محميات مصرة ومحمية الدبابية ثم قام قيادات كلية العلوم بجامعة أسيوط، بإلقاء محاضرة عن ظروف وشروط اختيار القطاع الدولى من بين 29 قطاعا على مستوى العالم، وكونه أفضل التتابعات للحد الفاصل ما بين الباليوسين والايوسين، ثم قام الطلاب بصحبة اعضاء هيئة التدريس بزيارة القطاع العيارى الدولى GSSP.

 

الزيارات العلمية تتواصل لمحمية الدبابية الطبيعية بمحافظة الاقصر
الزيارات العلمية تتواصل لمحمية الدبابية الطبيعية بمحافظة الاقصر

 

مجموعة فرنسية يزورون محمية الدبابية الطبيعية بإسنا
مجموعة فرنسية يزورون محمية الدبابية الطبيعية بإسنا

 

صورة تذكارية للوفد الفرنسي مع مدير محمية الدبابية باسنا
صورة تذكارية للوفد الفرنسي مع مدير محمية الدبابية باسنا

 

زيارة 140 طالب بكلية علوم أسيوط الأزهر خلال الزيارة للمحمية
زيارة 140 طالب بكلية علوم أسيوط الأزهر خلال الزيارة للمحمية

 

الوفد الفرنسي يستمع لشرح مدير المحمية الدكتور أحمد الدسوقي
الوفد الفرنسي يستمع لشرح مدير المحمية الدكتور أحمد الدسوقي

 


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