صور.. "زراعة الوادى الجديد" تعقد دورات استشارية حول الصناعات الغذائية







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أنهت كلية الزراعة بجامعة أسيوط، فرع الوادى الجديد، فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة والاستشارية فى مجال الصناعات الغذائية وتصنيع الألبان، والتى استهدفت العاملين بمديرية الزراعة، حيث تم توزيع شهادات التدريب على المستفيدين من الموظفين ضمن مشروع الخدمات الاستشارية كمدخل إرشادى، وللمساهمة فى توفير الاحتياجات الغذائية، تحت إشراف الدكتور مجد المرسى وكيل قطاع الزراعة بالمحافظة.

حاضر فى البرنامج التدريبى الدكتور حاتم حمدون، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد محمد دياب أستاذ الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، ومنسق المشروع، والدكتور هشام عبد الرحمن إسماعيل أستاذ قسم الألبان والصناعات الغذائية، والدكتور جمال حسن قسم الاقتصاد الزراعى، والدكتور محمود الكيلانى أستاذ قسم الدواجن.

كما حاضر فى البرنامج، الدكتور أحمد عبد المنعم أستاذ قسم المحاصيل، وتحدث المحاضرين عن الصناعات المنزلية بكفاءة وتنمية مهارات المرأة الريفية فى مجال تصنيع الألبان، كما تم التواصل والرد على استفسارات المتدربين، وتشجيعهم على البدء فى مشروعات صغيرة ناجحة، مؤكدين على حرص الكلية على تقديم الدعم وعمل دراسة جدوى لأى مشروع يخدم المجتمع بدون مقابل، تحفيزا لتحقيق أهداف الدورة التى ناقشت كيفية الاستفادة من الألبان المتاحة وعدم هدرها، وكيفية اختيار الأبقار عند الشراء، وكيفية تغذية الأبقار وسلامتها لإنتاج لبن نظيف وصحى.



دورات استشارية للصناعات الغذائية



دورات استشارية للصناعات الغذائية



دورات استشارية للصناعات الغذائية



دورات استشارية للصناعات الغذائية