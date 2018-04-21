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صور .. رئيس مركز الخارجة يتابع أعمال تطهير محطات مياه الشرب

السبت، 21 أبريل 2018 12:37 م
صور .. رئيس مركز الخارجة يتابع أعمال تطهير محطات مياه الشرب رئيس المركز يوجه بصيانة المحطات


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تابع المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجه بمحافظة الوادى الجديد،أعمال تطهير وغسيل وإحلال وتجديد عدد من محطات المياه بنطاق المدينة وفى عدد من القرى التابعة له،والتى تضمنت بمحطة الأمل ومحطة البستان الجديدة والقديمة ومحطة الخارجة 12 ومحطة 25 يناير ومحطة القلعة الجديدة والقديمة ، كما تم عمل إحلال وتجديد لوصلة الحوض العكر بقطر 8 بوصة لمحطة مياه الأمل ، بسبب تآكلها وذلك بمعرفه فريق إصلاح وصيانة الأعطال .

وشدد الطماوى فى بيان له،على ضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بتنقية المياه فى كافة المحطات،وقام بالمرور على 15 محطة تنقية مياه ووجه بضرورة التأكد من سلامة الفلاتر لضمان توصيل المياه النقية للمواطنين والعمل على إحلال وتطوير الفلاتر وتغيير المتهالك منها ، وإصلاح الأعطال فى خطوط المياه الموصلة للأحياء من تلك المحطات .

أعمال تطهير محطات مياه الشرب (1)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب 
أعمال تطهير محطات مياه الشرب (2)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب
أعمال تطهير محطات مياه الشرب (3)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب 
أعمال تطهير محطات مياه الشرب (4)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب 
أعمال تطهير محطات مياه الشرب (5)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب 
أعمال تطهير محطات مياه الشرب (6)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب 
أعمال تطهير محطات مياه الشرب (7)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب 
أعمال تطهير محطات مياه الشرب (8)
أعمال تطهير محطات مياه الشرب 

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