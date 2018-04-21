صور.. تعرف على أحدث عيادة لعلاج أمراض السكر بالإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

يتفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم السبت يرافقه وزير الصحة ووزير التنمية المحلية واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أحدث عيادة متخصصة لأمراض السكر بالمستشفى العام بالإسماعيلية.

والعيادة تم تجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجية لعلاج أمراض السكر فى مصر بتكلفة مالية تجاوزت مليونى جنيه، وتعد الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية، بعد عيادة مستشفى أم المصريين، وذلك فى إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء لكافة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين من خلال المستشفيات العامة والمركزية، وكافة المؤسسات الطبية والعلاجية التابعة للدولة .

وتضم العيادة المخصصة لأمراض السكر 4 عيادات سكر، و قلب ورمد وكلى وقدم سكرى وأعصاب، وسكر حوامل، ومعمل وصيدلية وقاعة محاضرات وتثقيف، وعيادة تغذية، وعيادات تخصصية، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة والسكان لعيادات السكر المتميزة فى مختلف المحافظات التى تتضمن مراكز متخصصة لعلاج السكر ومضاعفاته.

وتم إنشاء هذا المركز بالتعاون مع المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء وإحدى الشركات المتخصصة فى مجال الرعاية الصحية.