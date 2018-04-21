video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بتلا فى المنوفية

السبت، 21 أبريل 2018 06:10 م
صور.. تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بتلا فى المنوفية تشييع الجثمان بالمسجد


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

شيع الآلاف من أهالى كفر جنزر بمركز تلا بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد " الشهيد مجند محمود خضر، إلى مثواة الأخير بمقابر العائلة بالقرية وسط تواجد كبير من قوات الأمن.

أدى المشيعيون صلاة الجنازة على الشهيد من مسجد القرية، وسط مشاركة كبيرة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، وعلى رأسهم وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة تلا وإسلام مبارك ومحمد قاروب  نائبا رئيس مركز ومدينة تلا للمدينة والقرى،العقيد إبراهيم الدسوقى مأمور مركز شرطة تلا، و والنائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية .  

وقال أحمد محمد، أحد أقارب الشهيد أن الشهيد كان حسن الخلق ودائما ما كان يساعد الجميع بالقرية، ويحبه الجميع، لافتا إلى أن لديه 3 من الأخوة و5 من الشقيقات البنات ووالده خفير بالمعاش.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. تشييع جثمان شهيد سيناء فى مسقط رأسه بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شهيد

العملية الشاملة

تلا




لا تفوتك
الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة