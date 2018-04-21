صور.. تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه بتلا فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شيع الآلاف من أهالى كفر جنزر بمركز تلا بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد " الشهيد مجند محمود خضر، إلى مثواة الأخير بمقابر العائلة بالقرية وسط تواجد كبير من قوات الأمن.

أدى المشيعيون صلاة الجنازة على الشهيد من مسجد القرية، وسط مشاركة كبيرة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، وعلى رأسهم وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة تلا وإسلام مبارك ومحمد قاروب نائبا رئيس مركز ومدينة تلا للمدينة والقرى،العقيد إبراهيم الدسوقى مأمور مركز شرطة تلا، و والنائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية .

وقال أحمد محمد، أحد أقارب الشهيد أن الشهيد كان حسن الخلق ودائما ما كان يساعد الجميع بالقرية، ويحبه الجميع، لافتا إلى أن لديه 3 من الأخوة و5 من الشقيقات البنات ووالده خفير بالمعاش.



















































