صور.. تجهيز مقر كنترولى للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية







الأقصر – أحمد مرعى

قررت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، تجهيز مقر لجان النظام والمراقبة "كنترولى الشهادتين الابتدائية الإعدادية"، بالمبنى الجديد بالمنطقة بشارع خالد بن الوليد والتى تضم لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة.

ومن المقرر أن تتم داخل اللجان متابعة أعمال التصحيح وتوافر سُبل الراحة للمراقبين ومقدرى الدرجات "المُصححين"، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017/2018 م والتى سيكون انطلاقها فى منتصف شهر مايو المقبل.