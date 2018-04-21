صور.. بدء حصاد 239 ألف فدان قمح بأسيوط والشون والصوامع تستقبل 1168 طنا

يقول يحيى صلاح أحد المزارعين أن موسم القمح بدأ بكل مراكز المحافظة وهو موسم الخير للفلاحين، والعمال الذين ينتظرون هذا الموسم من العام إلى العام، إلا أن هناك هناك بعض الصعوبات التى تواجه الفلاحين كل موسم من هذه المواسم منها ارتفاع أجرة العامل الذى يقوم بالحصاد حيث يصل سعر العامل الى ١٠٠ جنيه ويبدأ الحصاد من صلاة الفجر ، وحتى الساعة 11 صباحا بالإضافة الى مشكل استلام القمح السنوية .

وأضاف صلاح أن الظروف الجوية أثرت بشكل كبير على زراعة القمح حيث امتلات سنابل القمح بالأتربة وسوت الرياح السنابل بالأرض وهو ما أثر على الحصاد.

ويقول ناصر عامر أحد المزارعين بمركز ابنوب ان الفدان يحتاج الى ١٠ عمال أى ١٠٠٠ جنيه بالاضافة الى مصاريف فصل القمح عن السنابل " دراس القمح " وبذلك فسعر أردب القمح الذى تم تحديده ب ٦٠٠ جنيه لا يغطى المصاريف فضلا عن عدم وجُرد شونه لاستلام القمح بمركز أبنوب ، وبذلك يواجه الفلاحون متاعب كبيرة فى توريد القمح ، وخاصة بمركز أبنوب لعدم وجود شونة .