صور.. بدء حصاد 239 ألف فدان قمح بأسيوط والشون والصوامع تستقبل 1168 طنا

صور.. بدء حصاد 239 ألف فدان قمح بأسيوط والشون والصوامع تستقبل 1168 طناالسبت، 21 أبريل 2018 03:00 ص
بدأت محافظة أسيوط موسم حصاد القمح والذى دائما ما يبدأ فى المحافظة فى النصف الثانى من شهر إبريل من كل عام حيث يصبح القمح جاهزا للحصاد بعد اصفرار عوده ، واستوائه، وامتلاء سنابله.
يقول يحيى صلاح أحد المزارعين أن موسم القمح بدأ بكل مراكز المحافظة وهو موسم الخير للفلاحين، والعمال الذين ينتظرون هذا الموسم من العام إلى العام، إلا أن هناك هناك بعض الصعوبات التى تواجه الفلاحين كل موسم من هذه المواسم منها ارتفاع أجرة العامل الذى يقوم بالحصاد حيث يصل سعر العامل الى ١٠٠ جنيه ويبدأ الحصاد من صلاة الفجر ، وحتى الساعة 11 صباحا بالإضافة الى مشكل استلام القمح السنوية .
وأضاف صلاح أن الظروف الجوية أثرت بشكل كبير على زراعة القمح حيث امتلات سنابل القمح بالأتربة وسوت الرياح السنابل بالأرض وهو ما أثر على الحصاد.
ويقول ناصر عامر أحد المزارعين بمركز ابنوب ان الفدان يحتاج الى ١٠ عمال أى ١٠٠٠ جنيه بالاضافة الى مصاريف فصل القمح عن السنابل " دراس القمح " وبذلك فسعر أردب القمح الذى تم تحديده ب ٦٠٠ جنيه لا يغطى المصاريف فضلا عن عدم وجُرد شونه لاستلام القمح بمركز أبنوب ، وبذلك يواجه الفلاحون متاعب كبيرة فى توريد القمح ، وخاصة بمركز أبنوب لعدم وجود شونة .
ومن جهته قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة استعدت لموسم حصاد القمح استعدادا جيدا وذلك من خلال التنسيق بين المحافظة ، والمديريات المعنية والمختصة بهذا الشأن، حيث تم التنسيق مع مديريتى الزراعة ، والتموين ، وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات ووضع حلول للمشاكل التى تواجه المزارعين منذ بداية الحصاد وحتي توريد المحصول مع استعداد المحافظة تلقى أى شكاوى فى هذا الشأن وتذليل أى عقبات ومعوقات تواجه الفلاح الأسيوطى ، وشدد المحافظ على مسئولى الزراعة بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد.
وأوضح المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت حوالى 239 ألف و105 أفدنة، ومع بدء موسم الحصاد بلغ إجمالى ما تم حصاده حتى اليوم الخميس نحو 7599 فدانا وتم توريد 1167 طنا و649 كيلو قمح.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 350 طنا و634ٍ كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية فضلا عن توريد 814 طنا، و315 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع و2 طن و700 كيلو للبنك الزراعى المصرى.
ويكون دورنا توفير مندوب فى لجان اللجان والصوامع وإرشاد المزارعين عن أماكن التوريد ولا نجبره على مكان بعينة ، ويقوم البنك الزراعى بتوفير الأجولة لتوريد الهناجر والشون الأسمنتية اما بالنسبة للشون والصوامع فيتم قطع الأجولة ، والسعر 600 لأعلى درجة نقاوة 23 ونصف و585 للدرجة 23 و670 ل22 ونصف واللجان تموين وزراعة ورقابة على الصادرات والواردات والشركة المسوقة سواء البنك اوالمطاحن فى كل مكان به تسليم قمح وقبانى الوزن.
ومن جهته قال كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط انه تم تشكيل لجان لفحص الأقماح قبل استلامها من المزارعين مشيراً إلى استلام المحصول طبقاً للإجراءات والاشتراطات المتبعة مع تقديم الأوراق الدالة على الحيازة الزراعية.مشيرا الى ان اللجنة المشكلة تكون عضو من مديرية التموين ، والزراعة وعضو من الصادرات وعضو من الجمعية القبانية وامين الشونة ويتم توريد الاقماح فى الصوامع والشون فالبنسبة للصوامع هناك صوامع المطحن الآلى وبها ٦ خلايا بسعة ٣٠ ألف طن وعرب العوامر، بسعة ٦٠ ألف طن، بالاضافة إلى الشون الموجودة بالمراكز تيسريا على المزارعين، ولابد ان تكون الأجولة التى تعبأ فيها الأقماح معفرة و معقمه ومبخرة ومغطاة وحالتها جيدة.
حصاد القمح
جانب من الحصاد
حصاد القمح
بدء موسم الحصاد
بدء موسم الحصاد
حصاد القمح بأسيوط
الفلاحون يواصلون الحصاد
حصاد القمح
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