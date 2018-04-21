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صور .. الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم سباق اختراق الضاحية للناشئين

السبت، 21 أبريل 2018 12:15 م
صور .. الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم سباق اختراق الضاحية للناشئين جانب من الفعاليات


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد ، سباق إختراق الضاحية بمدينة الخارجة ضمن فعاليات المشروع القومى للناشئين والواعدين ، تحت إشراف بهاء شوقي مدير عام المديرية وبالتعاون مع منطقة ألعاب القوى ، حيث بدأ السباق من الممشى السياحي وحتى مركز شباب الخارجة بالنسبة للشباب ومن ميدان التعمير حتى مركز شباب الخارجة بالنسبة للفتيات.

وتم توزيع جوائز مالية قيمة وتكريم العشر مراكز الأولى بنين والخمس مراكز الأولى بنات ، وذلك بحضور المختصين من إدارة التنمية الرياضية ومنطقة العاب القوي ومركز شباب الخارجة وبتأمين من قوات الشرطة بمديرية الأمن ومركز شرطة الخارجة .

اختراق الضاحية بالخارجة (1)
اختراق الضاحية بالخارجة 
اختراق الضاحية بالخارجة (2)
اختراق الضاحية بالخارجة
اختراق الضاحية بالخارجة (3)
اختراق الضاحية بالخارجة 
اختراق الضاحية بالخارجة (4)
اختراق الضاحية بالخارجة 
اختراق الضاحية بالخارجة (5)
اختراق الضاحية بالخارجة 

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