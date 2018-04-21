video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الثروة السمكية تبحث صرف تعويضات لصيادى الإسماعيلية عن وقف الصيد

السبت، 21 أبريل 2018 01:00 ص
صور.. الثروة السمكية تبحث صرف تعويضات لصيادى الإسماعيلية عن وقف الصيد قوارب ترسو على بحيرة التمساح بدون عمل


قسم المحافظات
إضافة تعليق

تدرس هيئة الثروة السمكية صرف تعويضات للصيادين بمدينة الإسماعيلية عن فترة توقف الصيد كإجراء تأمينى للمجرى الملاحى لقناة السويس والبحيرات تزامنا مع العمليات الشاملة بسيناء 2018.

وقال شحتة رمادة رئيس جمعية صيادى الإسماعيلية، إن الجمعية صرفت تعويضات مبدئية لأعضائها منذ وقف الصيد، وأيضا وفرت القوات المسلحة تعويضات للجمعية ومواد غذائية للصيادين وسكان المنطقة حول البحيرة.

 وتوقف الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقوارب النزهة والصيد بالسنار بخليج السويس، لتأمين العمليات العسكرية الشاملة فى سيناء فى فبراير الماضى.

 وموقف الصيادين دعا أعضاء بمجلس النواب إلى التقدم ببيان عاجل لوزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى لصرف تعويضات للصيادين، وبحث الأزمة تحت قبة البرلمان.

 وقال مصدر بهيئة الثروة السمكية - فضل عدم ذكر اسمه - إن الهيئة تدرس تقديم تعويضات للصيادين خاصة عمال الصيد، وأيضا جمعية الصيادين، ولكن تعويضات الجمعية بسيطة لأن إيرادتها ضعيفة ولا يمكنها صرف مبالغ كبيرة كما هو الحال فى معاش الجمعية.

 بالإسماعيلية 800 رخصة قارب صيد، وما يقرب من 3000 رخصة عامل صيد، وتبحث هيئة الثروة السمكية قوائم العمال لتحديد مستحقى التعويضات، وتنتج بحيرة التمساح والبحيرات المرة 3021 طنا من الأسماك عام 2016 بحسب تقرير رسمى لهيئة تنمية الثروة السمكية فى آخر إحصاء صدر عن الهيئة لعام 2017، وفقدت البحيرة 500 طن من إنتاجها خلال عام بعدما أنتجت 3528 طنا من الأسماك عام 2015.

 ولجأ الصيادون إلى الصيد من الشاطئ باستخدام شباك صغيرة ، لكن صغر مساحة الأماكن المخصصة لصيد الشاطئ يضيع مجهودهم هباءً، وقال صابر غنيم صياد بمدينة فايد "لا نستطيع استخدام القوارب للصيد بسبب قرارات المنع ولجأ بعضنا إلى فرد شباك الصيد عن طريق السباحة وشدها على الشاطئ هذه الطريقة لا تأتى بنفس كمية الأسماك ولكنها تساعد أحيانا فى توفير الرزق لأننا لا نستطيع البقاء طويلا بدون عمل والصيد هو مهنتنا الوحيدة".

 وقال أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية إنه تقدم ببيان عاجل لوزيرى التضامن الاجتماعى والزراعة بصفته الوزير المختص التى تتبعه هيئة الثروة السمكية لصرف تعويضات للصيادين فى بحيرة التمساح والبحيرات المرة بالإسماعيلية بعد توقف الصيد بمياه البحيرة منذ انطلاق العملية الشاملة للجيش المصرى ضد الإرهاب فى سيناء".

 وأضاف عمارة "الصيادون وطنيون وألتزموا بقرار وقف الصيد وقدموا دعمهم للدولة المصرية فى معركتها ضد الإرهاب، ولكن مشكلتهم تنحصر فى تأخر هيئة الثروة السمكية ووزيرة التضامن فى صرف تعويضات للمتضررين / خاصة أنه من المعتاد أن يتم صرف تعويضات فى مثل هذه الظروف".

 وطالب عمارة فى بيان عاجل لمجلس النواب، وزيرا الزراعة والتضامن بالنظر بعناية لمطالب الصيادين المشروعة مراعاة للبعد الاجتماعى لأسرهم، كما يطالب بتعيين بعضهم بمشروعات المزارع السمكية التى تنشئها الدولة حالياً، حتى يجد هؤلاء الصيادون المخلصون وظائف عمل دائمة وتستقر أحوالهم المعيشية ولا تتأثر بالظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة المصرية الآن.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتح منافذ المجمعات لطرح منتجات الأسماك المملحة بأسعار مخفضة.. التموين: الرنجة بـ20 جنيهًا للكيلو والفسيخ بـ 100 وسمك باسا أحمر بـ30 والماكريل بـ25 والمكرونة بـ22.. و"حماية المستهلك" يكثف حملاته الرقابية

بحيرة التمساح

اخبار الاسماعيلية

الاسماعيلية

سيناء 2018

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة