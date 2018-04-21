صور.. أهالى قرى ثلاث مراكز فى بنى سويف يشربون مياها ملونة بالتلوث







بنى سويف : هانى فتحى

مياه ملونة بألوان سوداء وبنى تنزل قطرات متتالية من صنابير مياه الشرب داخل المنازل بالعديد من قرى مراكز ببا وسمسطا الفشن ، تلك المراكز الثلاثة الواقعة جنوب محافظة بنى سويف .

اليوم السابع التقت العديد من الأهالى للوقوف على مشكلة تلوث مياه الشرب الموجودة فى القرى بجنوب بنى سويف ، حيث قال أيمن عبدالرحمن من قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف "مياه الشرب تنزل من صنابير المياه لونها اسود ورائحتها كريهة للغاية ، ولا نستطيع ان نستخدمها فى الشرب أو إعداد الطعام "

وتابع أيمن " المياه ما تتشربش والناس بتروح تشترى جراكن من محطات تنقية المياه الخاصة الجركن باثنين جنية فى ناس معاها فلوس تقدر تشترى وناس ثانية مش معاها "

فيما قالت عزة محمود ربة منزل من أهالى القرية " الملابس اللى بنغسلها فى الغسالات مش بتنظف بالعكس دى بتتسخ أكثر ، لأن المياه لونها أسود وبنى وبتلزق فى الملابس، وكمان الأكل بنشترى مياه من المحطات الخاصة علشان نعرف نطبخ "

وأكد محمود جلال طالب جامعى من أهالى القرية أن قرية صفط راشين من القرى ذات الكثافة الأعلى فى الإصابة بالفشل الكلوى منذ سنوات نتيجة لتلوث مياه الشرب وارتفاع نسبة الأملاح والعكارة داخل المواسير مما دفع الأهالى للشراء من المحطات الخاصة التى تم إنشائها وهى أيضا مليئة بالأملاح .

الوضع فى قرية منشاة أبو مليح التابعة لمركز سمسطا والتى تقع على بعد ثلاث كيلوا مترات من قرية صفط راشين لا يتغير كثيراً فمياه الشرب بالقرية ألوانها سوداء وبنى الاهالى يستخدمون الفلاتر فى تنقية المياه حسبما أشار حسام محمد احد اهالى قرية منشأة ابو مليح .

فيما قالت الحاجة أم عبد الستار ربة منزل من ذات القرية " المياه دى مينفعش يشرب منها الحيوان لأنها بتجيب أمراض وأذى كثير لكن إحنا فى بنى سويف بنشرب منها "

وفى قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف يعانى الأهالى من العكارة الشديدة بمياه الشرب الواصلة إلى منازل القرية.

وقال مصطفى محمود موظف بهيئة التأمين الصحى ببنى سويف، وأحد أهالى القرية، إن مياه الشرب الموجودة فى منازل القرية بها كمية كبيرة من الشوائب وتهدد حياة الاهالى، مشيراً الى أنه تقدم هو والعديد من أهالى القرية بشكاوى عدة لشركة مياه الشرب بمركز الفشن، للتضرر من مياه الشرب القادمة للقرية، إلا أن الوضع لم يتغير والمياه مليئة بالشوائب.

وقال مصطفى محمود، إن لجنة من إدارة الفشن الصحية أخذت عينة من المياه لتحليلها، وأثبتت العينة إن المياه بها نسبة كبيرة من العكارة، مشيرا إلى أن الأهالى بالقرية من محدودى الدخل ولا يستطيعون شراء فلاتر لتنقية المياه.

فيما أكد شعبان محمد إسماعيل من أهالى قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف أن القرية تعانى من تلوث مياه الشرب منذ سنوات عدة والتى تغيرت ألوانها إلى الأسود والبنى .

وأضاف شعبان محمد إسماعيل أنه تم تقسيم قرية الشنطور إلى خطين الجانب الغربى إلى خط محطة بنى راشد والجانب الشرقى إلى خط محطة بنى حله وهذا الخط مياهه مالحة وصفاء وبها رائحة .

من جانبه اكد الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أن المديرية تقوم بأخذ عينات دائمة من مياه الشرب داخل القرى بالاضافة الى اجراء الكشف الدورى من خلال الحملات والقوافل الطبيعة على القرى بالمحافظة .

فيما اكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف ان اغلب تلك المياه التى بها عكارة هى نتيجة المواسير الاسبستوس القديمة التى تمر بداخلها المياه ، مشيراً الى ان المياه تخرج من المحطات بصورة جيدة إلا أن المواسير قديمة وتحتاج الى تغيرها.

عكارة مياه الشرب







عكارة مياه الشرب بقرى بنى سويف







عكارة المياه







مياه الشرب ببنى سويف ملوثة







ألوان بنى وأسود لميه الشرب فى بنى سويف







تلوث مياه الشرب فى بنى سويف



