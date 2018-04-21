صور .. أحلام المغربية تفوز بجائزة التميز فى مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة بشرم الشيخ

صور .. أحلام المغربية تفوز بجائزة التميز فى مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة بشرم الشيخالسبت، 21 أبريل 2018 02:05 ص
الشيف احلام
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فازت الشيف المغربية أحلام مؤمن بجائزة التميز في مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجارى
حيث أعلنت لجنة التحكيم بالمهرجان عن فوزها بالجائزة نظرا لتميزها في عمل أطباق الحلو .
من جانبها أعربت الشيف أحلام عن سعادتها بالجائزة التي اعتبرتها تتويج لجهودها في ابتكار أصناف جديدة من أطباق الحلو.
وأضافت بأن هذه المرة هى الأولى لها التى تزور فيها مصر والتى رأت فيها طبيعة ساحرة وجمال وهدوء فى مدينة السلام شرم الشيخ .
الشيف احلام انثاء تتويج
اثناء مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة
اثناء المهرجان الدولى للطهاة
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