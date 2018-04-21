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سكرتير عام المنوفية يعقد إجتماعا عاجلا لبحث ضبط سير العمل بالمدفن الصحى

السبت، 21 أبريل 2018 11:36 ص
سكرتير عام المنوفية يعقد إجتماعا عاجلا لبحث ضبط سير العمل بالمدفن الصحى الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال محافظ المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،أنه سيتم عقد إجتماعا عاجلا الإثنين القادم للعمل علي ضبط آلية سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة السادات وكيفية إستقبال المخلفات والنفايات.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية التي أوصي بها خلال زيارته للمحافظة لتفقد عمليات نقل التراكمات بمقلب أبو خريطة ودفنها بالمدفن الصحي بالشكل المطلوب،وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سعد ممثل وزارة البيئة والمهندس إبراهيم هندي ممثل الهيئة العربية للتصنيع واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد والعاملين بالمدفن الصحي وكافة الأطراف المعنية بعملية نقل المخلفات ودفنها.

وأكد السكرتير العام فى بيان له اليوم علي أنه تم رفع 16 ألف طن من نفايات المقلب حتي الآن ، وأن العمل جاري علي قدم وساق لإنهاء المهمة وفق الجدول الزمني الموضوع ، مؤكدا علي ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأطرف المعنية والمشاركة في عملية نقل المخلفات ودفنها والعمل بروح الفريق الواحد مع تنفيذ الخطة الموضوعة وفق الجدول الزمني المحدد لنقل ودفن هذه المخلفات وإستيعاب المدفن الصحي لها،والعمل علي تدريب العاملين بالمدفن الصحي علي كيفية إستقبال هذا الكم الهائل من المخلفات والتي تقدر بحوالي من 5000 آلاف إلى 7000 آلاف طن قمامة يوميا ودفنها بالطرق الصحية الآمنة بما يؤهلهم للقيام بعملهم علي أكمل وجه وتعظيم الإستفادة من هذه الموارد .

وبناءً علي توجيهات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية،أكد مختار علي  إنشاء  طريق داخل المدفن بطول 3 كـم لتمكين عربات النقل من الدخول إلي المدفن لتسهيل عملية دفن النفايات ، مشددا علي سرعة الإنتهاء من رصف الطريق الخارجي المؤدي إلي المدفن مع تجهيز أماكن إستقبال السيارت ومداخلها وصيانتها بشكل دوري لتسهيل حركة هذه السيارات لتوفير الوقت وإنجاز العمل بسرعة وبطريقة صحيحة وآمنة،وكذلك تغطية السيارات المحملة بالنفايات أثناء النقل ، وكذا الإنتهاء من إنشاء طريق بطول 500 م مؤدي إلي  مقلب أبو خريطة لتسهيل حركة النقل .

جدير بالذكر أن مقلب أبو خريطة بشبين الكوم كان من المشاكل المتفاقمة والتي تعاقب عليها الكثير من المحافظين والمسئولين وأيضا العديد من شركات نقل القمامة الأجنبية دون إيجاد أي حلول فعلية لنقل المقلب والقضاء علي ما يسببه من أضرار ومشاكل بيئية غاية في الخطورة علي المواطنين.

وتبنت وزارة التنمية المحلية خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهاز التنفيذي بمحافظة المنوفية لنقل المقلب بتكلفة تقدر بـ 39 مليون جنيه وكذا إنشاء مصنع لتدوير القمامة علي أعلي مستوي علي مساحة مقلب أبو خريطة  لإستقبال النفايات من المراكز والمدن وبقدرة إستيعابية تقدر بحوالي ضعف الكمية الحالية.

وأضاف السكرتير العام إلي وضع خطة مستقبلية لإستغلال المدفن الصحي بالسادات كحدائق عامة أو مراكز شباب وملاعب كرة قدم حيث تقدر مساحته بـ 17 فدان.


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