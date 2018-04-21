سفر وعودة 800 مصريا وليبيا و175 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 800 مصريا وليبيا و175 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالسبت، 21 أبريل 2018 04:22 م
منفذ السلوم البرى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 800 مصريا وليبيا و175 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 579 إلى الجانب الليبى، بينهم 33 مصريا و546 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 221 بينهم 178 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 43 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 393 ألفا و480 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 175 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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