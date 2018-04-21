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سحب تراخيص مركز غسيل كلوى بكفر صقر لمخالفته الاشتراطات الصحية

السبت، 21 أبريل 2018 04:20 م
سحب تراخيص مركز غسيل كلوى بكفر صقر لمخالفته الاشتراطات الصحية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بسحب وإلغاء الترخيص لمركز المنصورة للغسيل الكلوى "الموجي" والكائن بكفر صقر، وذلك لمخالفته للمادة 13 من القانون رقم 51 / 1981م والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 م بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية، ويأتى هذا الإجراء فى إطار تنظيم العمل والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات القانونية والصحية للمنشآت الطبية بنطاق دائرة المحافظة.

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ لإستصدار قرار بالموافقة على إلغاء الترخيص رقم 65 / 1997م لمركز المنصورة للغسيل الكلوى، والكائن بكفر صقر لمخالفته ﻷحكام القانون بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية.

فى سياق متصل أكد محافظ الشرقية، فى بيان، إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة مشيراً إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت77564 طن و 776 كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 23916 طن و 285 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة .

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش و المرورعلى الصوامع و الشون المطورة الحكومية و الخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة و التأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية و سليمة، موضحا أن إجمالى عدد الصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 48 صومعة و شونة مطورة حكومية و قطاع خاص بطاقة إستيعابية 562 ألف و 719 طن تكفى لإحتياجات المحافظة من القمح لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و 846 فدان.

 

 

 

 

 


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