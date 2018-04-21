video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة القصير يشهد مؤتمر التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية

السبت، 21 أبريل 2018 10:02 م
رئيس مدينة القصير يشهد مؤتمر التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية جانب من المؤتمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

شهد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم السبت مؤتمرا التنمية المستدامة بمشاركة مركز دولفين لعلاج التوحد وذلك بأحد فنادق جنوب القصير.
 
حضر المؤتمر، رئيس غرفة المنشات الفندقية ومدير مركز دولفين لعلاج التوحد، حيث بدأ المؤتمر بكلمة للسيد اللواء يوسف الشاهد تحدث فيها عن التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية .
 
كما أعرب رئيس مدينة القصير عن سعادته بإقامة المؤتمر بالمدينة ،ثم تم عرض فيلم للأعمال التى يقوم بها مركز دولفين وشرح تفصيلى لكيفية علاج التوحد  وعلى هامش المؤتمر تم إعداد فقرات ترفيهية لأطفال مركز دولفين لعلاج التوحد والتي أسعدت الجميع .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد ظهور الدولفين "القاتل الكاذب".. تعرف على كائنات ظهرت فى البحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مؤتمر التنمية المستدامة

القصير




لا تفوتك
وزير الرى: المفاوضات حول أزمة سد النهضة تحتاج إلى صبر

وزير الرى: المفاوضات حول أزمة سد النهضة تحتاج إلى صبر

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

فيديو.. فضائح كذبة الكيماوى تتوالى.. سفير أمريكى سابق: "الخوذ البيضاء" وراء الفيديو المفبرك.. وترامب استند لمعلومات مضللة لضرب سوريا.. سيناتور: لا أدلة على استخدام الكيماوى بدوما..وقناة أمريكية تفضح دول العدوان

فيديو.. فضائح كذبة الكيماوى تتوالى.. سفير أمريكى سابق: "الخوذ البيضاء" وراء الفيديو المفبرك.. وترامب استند لمعلومات مضللة لضرب سوريا.. سيناتور: لا أدلة على استخدام الكيماوى بدوما..وقناة أمريكية تفضح دول العدوان

صور.. 83 من جميلات العالم يجرين تحليل فيروس سى من مدينة المائة باب.. يبعثن رسالة سلام من المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. ومرشد سياحى: المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 هتفن: تحيا مصر

صور.. 83 من جميلات العالم يجرين تحليل فيروس سى من مدينة المائة باب.. يبعثن رسالة سلام من المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. ومرشد سياحى: المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 هتفن: تحيا مصر

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

ملخص لمسات محمد صلاح وأحمد حجازى فى مباراة ليفربول ووست بروميتش

ملخص لمسات محمد صلاح وأحمد حجازى فى مباراة ليفربول ووست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة