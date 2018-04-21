رئيس مدينة القصير يشهد مؤتمر التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية

رئيس مدينة القصير يشهد مؤتمر التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعيةالسبت، 21 أبريل 2018 10:02 م
جانب من المؤتمر
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شهد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم السبت مؤتمرا التنمية المستدامة بمشاركة مركز دولفين لعلاج التوحد وذلك بأحد فنادق جنوب القصير.
حضر المؤتمر، رئيس غرفة المنشات الفندقية ومدير مركز دولفين لعلاج التوحد، حيث بدأ المؤتمر بكلمة للسيد اللواء يوسف الشاهد تحدث فيها عن التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية .
كما أعرب رئيس مدينة القصير عن سعادته بإقامة المؤتمر بالمدينة ،ثم تم عرض فيلم للأعمال التى يقوم بها مركز دولفين وشرح تفصيلى لكيفية علاج التوحد وعلى هامش المؤتمر تم إعداد فقرات ترفيهية لأطفال مركز دولفين لعلاج التوحد والتي أسعدت الجميع .
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