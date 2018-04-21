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خدمة مواطنين بنى سويف: قدمنا 432 ألف جنيه مساعدات مالية لـ861 حالة انسانية

السبت، 21 أبريل 2018 03:36 م
خدمة مواطنين بنى سويف: قدمنا 432 ألف جنيه مساعدات مالية لـ861 حالة انسانية المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف


بنى سويف - هانى فتحى
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أعلن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة بنى سويف،تقديم 432 ألف ومائتان وسبعة وثمانون جنيها مساعدات مالية لـ861 حالة إنسانية.
 
وحسب تقرير صادر عن مكتب خدمة المواطنين،ذكر استقبال المكتب 18ألف و923 شكوى بواقع 17331واردة للإدارة مباشرة،و1592 شكوى على البواب الالكترونية للمحافظة.
 
وأشار البيان إلى فحص ودارسة 15 ألف و260 شكوى،منها 13ألف و823 شكوى تلقتها الإدارة مباشرة و1437 شكوى عبر البوابة الإلكترونية،بالإضافة إلى البدء فى فحص 3662 شكوى متنوعة للمواطنين.
 
وذكر التقرير،أن نسبة الانجاز فى فحص ودراسة والاستجابة للشكاوى والطلبات بلغت 81%.
 
 
 
  

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