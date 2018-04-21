video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 07:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحى على العيادات بالدقهلية

السبت، 21 أبريل 2018 06:05 م
جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحى على العيادات بالدقهلية جانب من الجولة


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

قام الدكتور أحمد الكيلانى مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، اليوم  السبت  بالمرور المفاجئ على مستشفى المبرة بميت غمر وعيادة ميت غمر الشاملة، حيث تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى وأقسام الحضانات والمعمل والأشعة ومركز الأورام المزمع افتتاحه قريبا .

كما قام بتفقد العيادات الطبية بتخصاصاتها المختلفة بعيادة ميت غمر وعيادات الاستشاريين والصيدليات ،والمعمل وقسم العلاج الطبيعى ،كما قام بتفقد اللجنة الطبية بميت غجمر ومركز خدمة العملاء .

كما أعطى تعليمات مشددة بالالتزام بنظام العمل وحسن معاملة المنتفعين والمترددين ،على كل من المستشفى والعيادة وتذليل اى عقبات تمنع تقديم الخدمة الطبية التأمينية على الوجه الأكمل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشفى جامعة المنصورة تستضيف خبير أمريكى لإجراء جراحة السمنة المفرطة

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة