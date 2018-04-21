جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحى على العيادات بالدقهلية

جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحى على العيادات بالدقهليةالسبت، 21 أبريل 2018 06:05 م
جانب من الجولة
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قام الدكتور أحمد الكيلانى مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، اليوم السبت بالمرور المفاجئ على مستشفى المبرة بميت غمر وعيادة ميت غمر الشاملة، حيث تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى وأقسام الحضانات والمعمل والأشعة ومركز الأورام المزمع افتتاحه قريبا .
كما قام بتفقد العيادات الطبية بتخصاصاتها المختلفة بعيادة ميت غمر وعيادات الاستشاريين والصيدليات ،والمعمل وقسم العلاج الطبيعى ،كما قام بتفقد اللجنة الطبية بميت غجمر ومركز خدمة العملاء .
كما أعطى تعليمات مشددة بالالتزام بنظام العمل وحسن معاملة المنتفعين والمترددين ،على كل من المستشفى والعيادة وتذليل اى عقبات تمنع تقديم الخدمة الطبية التأمينية على الوجه الأكمل.
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